全球知名珠寶品牌Moussaieff與台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）攜手推出「Moussaieff by Anna Hu」，也是震驚珠寶界的大消息，為此紐約時報還獨家專訪Moussaieff品牌掌門人高齡91歲的Alisa Moussaieff，她提及當初是她主動邀請胡茵菲合作，並提議雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶品牌，為「同業結盟」樹立典範。
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全球知名珠寶品牌Moussaieff與台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）攜手推出「Moussaieff by Anna Hu」，也是震驚珠寶界的大消息，為此紐約時報還獨家專訪Moussaieff品牌掌門人高齡91歲的Alisa Moussaieff，她提及當初是她主動邀請胡茵菲合作，並提議雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶品牌，為「同業結盟」樹立典範。
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