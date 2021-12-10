冬天寒氣逼人，不少人嫌穿脫麻煩，懶得上廁所，而有憋尿、少喝水的情況，對此，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書PO文指出，吃鍋、憋尿、穿太少等不良習慣很傷腎，尤其腎臟病初期症狀不明顯，因此特別分享冬天4大傷腎行為，提醒民眾千萬別讓冬天的錯誤習慣造成無法逆轉的傷害，否則恐面臨洗腎、腎結石、腎臟癌等後果。

●水喝不夠：

冬天活動力降低，水分的攝取也會降低。有些人也會因為天冷不想喝水，改喝熱茶、熱咖啡或熱湯，要注意這些飲料都沒有辦法取代開水，還是建議每天至少要喝到2000cc的開水。

●暴飲暴食：

冬天食慾大開，重口味的麻辣鍋、薑母鴨等都是大家的保暖聖品，要注意攝取額外的鈉非常傷腎，火鍋湯中的普林、大量肉類的蛋白質，都會傷害腎。

●沒做好保暖：

愛水不驚流鼻涕？你不怕腎臟會怕！感覺冷時會使血壓上升、腎上腺素分泌狂增，造成腎臟的額外負擔。

●憋尿：

冬天其實會更有尿意，但因為有些人覺得打斷工作、冬衣穿脫麻煩、或是女生天氣冷，戶外上廁所排隊太久，而選擇憋尿，這都對腎臟非常傷。