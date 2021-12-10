屏東海生館推出冬季限定活動「璀璨之海：共生的海洋日常」後，發現夜晚的海底世界比白天更熱鬧，如真綿蟹會利用海綿做偽裝。（謝佳潾攝）

屏東海生館推出冬季限定活動「璀璨之海：共生的海洋日常」後，發現夜晚的海底世界比白天更熱鬧，如夜行性海洋生物到晚上會與日行性生物「換宿」、鯊魚竟是鮣魚的專屬Uber等，為此，館方祭出耶誕夜宿優惠，讓遊客能深入體驗。

屏東海生館指出，其實夜晚的海底世界比白天熱鬧許多，因為夜行性海洋生物到晚上出動覓食時，會把棲所騰出來給日行性生物使用，此種「換宿」關係不僅有效利用珊瑚礁的空間資源，也使眾多不同種類的珊瑚礁魚類得以和平共存在一個狹小地區。

海生館說，海底世界中互利共生的組合除有廣為熟知的小丑魚與海葵外，有「魚醫生」之稱的藍帶裂唇鯛也是典範之一，魚醫生會游到對方身上或是口腔內，清除表面的寄生蟲以及病變組織，待工作完畢，顧客輕鬆滿意地離開，魚醫生也藉此飽餐了一頓。

此外，還有許多特別的共生關係生物，海生館說，鯊魚與鮣魚即保持一種巧妙的片利共生，鮣魚透過依附在鯊魚或其他大型魚類身上獲取食物以及保護，而因鯊魚被鮣魚吸盤吸附後無法主動擺脫，只能擔任其專屬Uber，不但沒有好處還會消耗多餘體力。

而真綿蟹則會利用海綿做偽裝，因有些種類的海綿會釋放有毒或有害的化學物質，所以真綿蟹會用最後一對步足抓住整塊海綿戴在背上，並依照甲殼的形狀修剪海綿達到覆蓋作用，藉此躲過掠食者耳目。

「海生館愈夜愈美麗！」海生館強調，為讓遊客能一探夜晚神祕的海底世界，特別祭出海洋卡卡友獨家耶誕夜宿優惠，即日起至13日，凡海洋卡卡友透過官網訂購夜宿海生館體驗活動並備註關鍵字「2021海洋卡聖誕禮專案」可享有9折優惠。