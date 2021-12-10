一對年齡分別72歲、67歲的吳姓夫妻9日前往新竹縣尖石鄉內鳥嘴山登山，疑似迷路，僅告知家人將在山上過夜，隨後即關閉手機，其家屬憂心山區降溫，而報案求助，新竹縣消防局10日清晨派遣2車6人上山搜救，隨後找到這對偏離山徑的夫妻，所幸未釀大礙。

據了解，72歲的吳姓男子與67歲的彭姓妻子9日從尖石鄉八五山登山口，進入內鳥嘴山，疑似在下山時迷路，先告知家屬會在山區過夜，隔日再再循路下山，但心急如焚的家屬擔心長輩在山區沒有禦寒配備恐失溫，而先上登山社團發文求助，隨後報案。

不過由於吳姓夫妻夜間關機，其登山路徑、走失地點特徵全無，新竹縣消防局10日清晨派遣2車6人上山搜救，並連繫上吳姓夫妻，引導出座標位置，6點許集合、起登，並於上午9點39分許，順利在偏離路徑不遠處，找到這對夫妻。

吳姓夫妻兩人雖然在山區過夜，不過沒有外傷、精神也很好，只是稍顯虛弱且飢餓。消防員找到他們時，身上帶有輕便雨衣稍微禦寒，不過沒有充分食物及飲水，而稍顯虛弱。吳姓夫妻也告知消防員，本來循著指標下山，未料走到半路發現沒有指標，才驚覺可能走失。

新竹縣尖石鄉內鳥嘴山、北德拉曼步道為知名中級山路線，過去也發生數起走失案件，新竹縣消防局也提醒，登山務必衡量自身能力及體力，並充分準備，可下載離線地圖掌握山區狀況，若萬一迷路，也可透過衛星電話或是手機，傳送座標位置，以利救難人員協助。