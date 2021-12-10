受疫情影響，許多非營利組織勸募非常困難，造成很多的公益計畫無法執行，看到台灣人口不斷老化的需要，證券櫃檯買賣中心今（10）日捐款支持多扶無障礙生活協會推動銀髮及無障礙扶助及教育訓練。

櫃買中心企劃國際部協理吳靜娟表示，櫃買中心長年推動ESG永續發展及企業社會責任（CSR）不遺餘力，有鑑於台灣人口急遽老化，銀髮長者的各種軟硬體需求倍增，有關的銀髮長輩需要的服務及設施的改善更是相當需要。

因此，櫃買中心經過審慎的會議評估，在衛福部公益勸募網頁上，篩選多項的公益勸募計畫後，決定給予多扶的「銀髮及無障礙生活扶助」計畫支持。

多扶「銀髮及無障礙生活扶助」計畫包括協助就醫復健的醫療及生活接送、無障礙促進健康預防醫學旅遊示範、預防醫學健康旅遊講座、弱勢銀髮關懷訪視及無障礙教育活動推廣等。

吳靜娟表示，這個計畫相當符合社會的需要，可以藉由企業團體的力量，來直接協助政府、社會辦理一些有意義的事項，讓需要幫助的人，得到實際的需要。這二年碰到疫情影響，各種的公益勸募都非常困難，期待檯買賣中心小小的捐助，能有拋磚引玉的效果，帶來更多的捐款及對銀髮長輩的關注。

多扶無障礙生活與交通發展協會理事長許佐夫感謝櫃買中心的支持。他表示，對於弱勢銀髮及身障家庭來說「出門才有活路」。一旦照護者和被照護者放棄出門透氣的希望，那麼他們將面臨互相磨耗彼此心力，漸漸產生無法釋放的憂鬱情緒，陷入絕望的照護壓力深淵，而造成更嚴重的人倫悲劇。

認同並願意支持多扶對於銀髮與身障服務的理念，可聯絡協會專線（02）8663-8698。協會歡迎各公司行號的CSR或福委會活動的支持，多扶無障礙生活與交通發展協會的捐款資訊如下：郵政劃撥帳號：50467201 或中國信託銀行（822）景美分行帳號：495-54067948-3。

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