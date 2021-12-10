新光三越台中中港店三樓改裝、全新開幕，引進英國皇室御用PenHaligon's -潘海利根擁有深厚古典文化是進階玩香的香水控必入手的香水品牌。（馮惠宜攝）

新光三越台中中港店三樓改裝、全新開幕，特別引進近年火紅的運動服世界的超級精品Lululemon，從從明星到時尚部落客都是愛用者，不僅穿著舒適的同時，也象徵著高品質的生活方式。（馮惠宜攝）

抓準年輕世代追求與眾不同的消費趨勢，新光三越台中中港店三樓以「輕奢大店、趨勢時裝、潮感生活」三大概念進行改裝，匯集59家品牌，嶄新蛻變五大主題式空間、全新開幕，更請來時尚網紅唐葳開箱帶逛。

新光三越台中中港店3F史無前例大規模改裝，店長許宜敬說，該店輕奢精品30歲以下客層高達3成，這群潮世代追求時尚、懂得享受，也著重社交生活，透過全方位的時尚精品展現品味，抓準這個趨勢將三樓改造為獨步全台新奢潮殿堂。

這次改裝匯集59家品牌，其中14家新櫃、35家是中部獨家，1家為全台獨家品牌；整個三樓劃分為五大專區，精品專區集結COACH最新概念店、名人御用義大利精品鞋履HOGAN、美國紐約高級時裝品牌Michael Kors，以及全世界車工最完美的鑽石Hearts On Fire等國際級11大輕奢指標形象大店。

時尚設計師品牌專區匯集日本皺褶工藝代表PLEATS PLEASE、全台首發英國時尚品牌JOSEPH、紐約人氣復古摩登品牌 Alice＋Olivia、還有法國最受注目的高街時尚maje等精品級11大趨勢設計師服飾。

在「玩家潮流專區」，有近年火紅瑜伽精品Lululemon、全新概念複合式時尚的運動精品品牌ASPORT、在日本擁有超高人氣的選物店BEAMs等。另，匯聚時下最夯的輕珠寶品牌以輕珠寶博物館專區呈現；並網羅名媛雅士討論度爆表國際香水、香氛夢幻品牌打造行家級Life Style專區。