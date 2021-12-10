台東縣霧鹿國小10日舉辦Kulumaha音樂會（Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思）。（蔡旻妤攝）

台東南橫山區天氣冷颼颼，全台東「最高」學府的霧鹿國小卻暖呼呼，學校10日舉行Kulumaha音樂會，而Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思，師生期待透過音樂與歌謠的旋律，呼喚最愛的人回到部落團聚。遠從北部而來的醫師林思宏特別前來，準備提前與孩子們共度難忘的耶誕節。

小朋友們以布農歌謠歸途組曲為Kulumaha音樂會開場，隨後鋼琴演奏、肚皮舞、木箱鼓電吉他樂團與「台九線樂團」馬詠恩老師的師生，NTSO青年交響樂團木管五重奏登場等輪番上陣演出。

霧鹿國小校長郭惠珍指出，學校位於台東縣海拔最高的南橫山區，本、分校學生加起來只有40位，幾乎都是布農族群，受到新冠肺炎疫情影響，部落親友深深體會數月無法相聚的孤單，此次因為音樂讓大家齊聚一堂，讓人感到滿滿幸福，這場「回家吧」音樂會，希望呼喚眾人一起回家。

一清早搭飛機前來、坐在台下觀賞的林思宏情緒顯得有些激動，看著今年「林思宏X5醫師慈善基金會」以經費實際行動支持學校聘請專業師資、購買樂器成立樂團有了成果，他開心表示明年要替學生舉辦1場專場音樂會。此外，他也貼心帶來暖暖包及三層大蛋糕，與孩子們共度即將到來的耶誕節，替現場製造小驚喜。