體育署及中華奧會於10日共同舉辦「2021國際及兩岸交流暨人才培育計畫成果分享會」，今年最重要的盛事為東京奧運組團參賽，中華隊獲得有史以來最佳成績，在全球受到疫情所困的時刻，透過運動帶給人們希望的力量。

另外，配合國際奧會發展趨勢，中華奧會也甫辦理「奧林匹克青年論壇」，以「奧林匹克 2020+5 改革議題」、「性別與運動」、「運動與氣候變遷」、「奧林匹克精神傳承」等4大主軸展開討論，拓展我國國際體育事務人才及運動專業人員的國際視野與國際接軌。

兩岸交流部份，雖然受到疫情影響，仍未恢復實體交流，不過，中華奧會仍持續與大陸奧會運用視訊方式辦理4場次研討會，包括4場「兩岸奧會體育交流座談會」，另舉辦3場次專業研討會包括「水上運動專業人員研討會」、「運動科學研討會」、「競技教練研討會」，使兩岸活動持續進行不中斷。兩岸奧會在平等、尊嚴、互信、互利基礎上，討論雙方各項交流議題，促進兩岸體育交流良性發展。

今日成果分享會包括中華奧會林鴻道主席、體育署林哲宏副署長、奧會張朝國副主席、蔡賜爵副主席、陳士魁副主席及中華奧會執委、各委員會主委、各個單項協會理事長及秘書長等團體及國際體育事務人才計劃之專家學者顧問等均出席。

成果發表會中，也由中華奧會號召國內包括中華民國體育運動總會、殘障體育運動總會、2025雙北世界壯年運動會組織委員會、高級中等學校體育總會及舉重、射擊、拳擊、田徑、高爾夫、帆船、射箭、網球、划船、滑雪滑草、滑冰、雪橇、電子競技運動等協會及社團法人台灣同志運動發展協會總計19個運動組織，共同簽署「運動拯救氣候」行動綱要承諾書，以行動響應國際奧會的號召！

國際奧會主席巴赫於今年聯合國的「運動拯救氣候」行動綱要簽署組織的年會「運動正效益高峰會」上，鼓吹希望更多運動組織加入聯合國的「運動拯救氣候」行動綱要（已累積超過270個組織簽署參與），鼓勵各運動組織連署加入，衡量自身的影響力，以行動拯救全球面臨的氣候危機。