大陸媒體針對美國召集民主峰會連續祭出評論斥責與嘲諷，民主峰會召開之前，與大陸關係極佳的巴基斯坦突然宣布不參加，引起許多議論。大陸鷹派媒體《環球時報》發表社評稱，民主不是美國制定規則搞連鎖加盟店，拜登團隊大大概年輕時德基麥當勞吃多了。

《環時》的社評說，受邀的巴基斯坦突然宣佈不參加後，引起很多議論，與美國為何邀請這個而沒邀請那個的議論混在一起，分了這次峰會討論民主的心。美國為了向中國和俄羅斯翻一個白眼，花了大力氣把世界所有國家和地區劃分為民主與不民主，討好的力量肯定沒有得罪的國家多。不能不說美國真是衰弱了，兜這麼一個大圈子討一點支持，結果也不可能好。

社評諷刺道，民主哪裡是用嘴說出來的，它是各國幹出來的。而且民主不可能是連鎖店加盟模式，美國制定規則，統一配給食材，然後門口站著同一個卡通老爺爺。拜登團隊大概都是年輕時肯德基麥當勞吃多了。

社評認為，拜登在美國國家治理、尤其是它的民主制度受到詬病最多的時候召集民主峰會，從西方的角度說，會議應該開成對美國的批判大會，因為西式民主出現嚴重危機，頭一個原因就是這些年美國不爭氣，對它「衰落」的議論充斥世界輿論場，從抗疫到反種族歧視沒有幹出一件值得放到西方櫥窗展覽的事，西式民主跟著它丟盡了臉。

文章批評說，這次民主峰會的最大目的是用一個大排場來提醒世界：你們議論「衰落」的美國仍是老大，跟大哥需要跟對了。這次民主峰會將是拉幫結夥、掛羊頭賣狗肉各種國際政治權謀的博覽會。它將世界推向更深的分裂，加劇了大國對抗等惡果，倒真可能成為拜登團隊的政治遺產，只是它絕對是一份負資產。

社評最後說，美國被新冠疫情打得落花流水，還剛從阿富汗的逃跑，由它來召集民主峰會，要給人類社會的民主代言，這個玩笑開得有點大。一群無辜的蜜蜂正在被一隻毒馬蜂劫持，後者教它們蜇人，而不是產蜜。