外媒報導英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）下周將來台訪問，並將拜會台積電高層，由於季辛格曾開嗆「台灣不是穩定的地方」，並遊說美國政府不應補助台積電等赴美設廠，消息一出，引發網友暴動，有網友在PTT股板留言「媒體嘴完覺得不夠 想當面嘴？」，也有網友說「當面道歉跪求產能？」，更有網友酸「幹嘛來這麼危險的地方」。

季辛格近來不斷呼籲美國政府應力挺本土半導體業者，而不是投資台積電、三星等亞洲廠商，還曾在日前演講時嗆台積電，指台灣不是一個穩定的地方，大陸軍機頻頻進入台灣防空識別區，要拜登政府應該多投資美國本土企業如英特爾、美光（Micron）等。

報導指出，這是季辛格今年初接掌英特爾以來的首次亞洲訪問行程，除台灣外，還將訪問馬來西亞，可以看出亞洲製造對重振英特爾的重要性。

對於季辛格一邊嗆台積電，又要來拜會台積電領導人，網友直言「到底演哪齣」、「嗆成這樣 見面是要真人PK嗎」，還有網友虧「笑死 承認自己變老二了，老闆自己跑來台灣」、「會親自來應該有要談什麼吧，媒體放話歸放話他實際」、「在商言商，就算表面上嘴巴不饒人，實際上你還是得求」。

也有網友留言表示，要季辛格「先道歉再說」，並酸說「台灣這麼危險還敢來XDD 笑死」、「不穩定的地方幹嘛來？」，更有網友說「來先關14天」。不過，經濟部不評論具體個案，但已表示，為促進重大投資與產業合作，在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，各局處有協處機制，可協助廠商擬具完整防疫計劃向指揮中心申請商業專案入境方案，即俗稱的經濟泡泡，同時也將派員督促相關入境人員且遵守核定之防疫規劃，確保防疫安全。