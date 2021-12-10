花東縱管處長郭振陵（右1）與5個部落結合，共同推出部落文化特色的線上各種深度體驗遊程與商品。（王志偉攝）

織羅部落耆老與頭目陳青廉在活動中為部落居民與遊客們進行祈福儀式。（王志偉攝）

疫情逐漸穩定，花東縱谷國家風景區管理處結合新型態旅遊「縱谷原遊會安心遊防疫大聯盟」，邀集kkday、雄獅、可樂等旅遊業者，結合花東縱谷5個部落與在地商家，推出部落文化特色的深度體驗遊程，可選擇個人或團體行程；出身花蓮玉里的奧運田徑國手謝喜恩熱情邀約遊客體驗部落生活，透過品嚐與手作體驗，在稻米原鄉感受部落特有的文化風情。

縱管處長郭振陵表示，近2年受疫情影響，各部落暫時關閉旅遊大門，待疫情穩定後，縱管處與各部落及旅遊業夥伴，積極投入建構線上線下防疫陣線大聯盟，與花蓮馬遠部落、織羅部落、太巴塱部落，台東的崁頂部落、永康部落等5部落結合，享受世上獨有專屬花東縱谷部落文化，可自行開車前往，也能透過大眾運輸出發，盼能為部落帶來後疫情旅遊潮。

rezio全球營運總監吳冠賢表示，縱谷5部落的主題旅遊行程，皆已採用KKday旗下專為旅遊業者打造的rezio預約官網，民眾可利用部落品牌官網，充分瞭解行程資訊，也可在出遊行程中加訂在地美食，或在遊程中線上購物，於行程結束後宅配寄回旅客家中。虛實整合的做法，得以為各部落提升旅遊人次，同步推廣部落商品。

奧運田徑國手謝喜恩為家鄉站台，她說部落特有熱愛土地與和諧群體的文化，是她最佳的療癒。在稻米收割時期，搬運秧苗補殃都成為她肌力訓練的基礎，遊客可親身體驗部落生活，透過品嚐與手作體驗，在稻米原鄉感受部落特有的文化風情。織羅部落耆老也在活動中為居民與遊客進行祈福儀式。

縱管處自2018年起啟動部落觀光註冊品牌「縱谷原遊會」，包括「餐桌上的部落旅行」及「部落食樂園」兩個子品牌，以「部落文化x絕美秘境x餐桌體驗」作為品牌定位，並結合部落美食、美學、音樂及特色工藝，創造近六千位旅人參與，也帶來縱谷部落數萬名觀光人次。今年獲GoodDesignAward2021年地域倡議與活動類大獎，在88位國際評審團5835件作品中脫穎而出，「縱谷原遊會」已成國際肯定的特色觀光品牌。