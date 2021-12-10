疫情逐漸穩定，花東縱谷國家風景區管理處結合新型態旅遊「縱谷原遊會安心遊防疫大聯盟」，邀集kkday、雄獅、可樂等旅遊業者，結合花東縱谷5個部落與在地商家，推出部落文化特色的深度體驗遊程，可選擇個人或團體行程；出身花蓮玉里的奧運田徑國手謝喜恩熱情邀約遊客體驗部落生活，透過品嚐與手作體驗，在稻米原鄉感受部落特有的文化風情。
縱管處長郭振陵表示，近2年受疫情影響，各部落暫時關閉旅遊大門，待疫情穩定後，縱管處與各部落及旅遊業夥伴，積極投入建構線上線下防疫陣線大聯盟，與花蓮馬遠部落、織羅部落、太巴塱部落，台東的崁頂部落、永康部落等5部落結合，享受世上獨有專屬花東縱谷部落文化，可自行開車前往，也能透過大眾運輸出發，盼能為部落帶來後疫情旅遊潮。
rezio全球營運總監吳冠賢表示，縱谷5部落的主題旅遊行程，皆已採用KKday旗下專為旅遊業者打造的rezio預約官網，民眾可利用部落品牌官網，充分瞭解行程資訊，也可在出遊行程中加訂在地美食，或在遊程中線上購物，於行程結束後宅配寄回旅客家中。虛實整合的做法，得以為各部落提升旅遊人次，同步推廣部落商品。
奧運田徑國手謝喜恩為家鄉站台，她說部落特有熱愛土地與和諧群體的文化，是她最佳的療癒。在稻米收割時期，搬運秧苗補殃都成為她肌力訓練的基礎，遊客可親身體驗部落生活，透過品嚐與手作體驗，在稻米原鄉感受部落特有的文化風情。織羅部落耆老也在活動中為居民與遊客進行祈福儀式。
縱管處自2018年起啟動部落觀光註冊品牌「縱谷原遊會」，包括「餐桌上的部落旅行」及「部落食樂園」兩個子品牌，以「部落文化x絕美秘境x餐桌體驗」作為品牌定位，並結合部落美食、美學、音樂及特色工藝，創造近六千位旅人參與，也帶來縱谷部落數萬名觀光人次。今年獲GoodDesignAward2021年地域倡議與活動類大獎，在88位國際評審團5835件作品中脫穎而出，「縱谷原遊會」已成國際肯定的特色觀光品牌。
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