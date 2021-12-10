國立台北大學商學院企業永續發展研究中心10日發布最新《2021台灣永續投資調查》。調查發現，2021年全台永續投資資產總額約新台幣17.6兆元，較去年調查統計的13.9兆元，成長26％。在年齡方面，依照不同年齡層對ESG相關金融商品「非常關注」與「有興趣」的比例，以30至45歲比例最高，達86％。

台北大學企業永續發展研究團隊教授黃啟瑞表示，台灣永續投資資產總額約為新臺幣17.6兆元，較2019年成長26％，佔參與調查機構管理資產47.5兆的37％，已超越《2020全球永續投資報告》中全球永續投資佔AUM的比例35.9％，預估2022年可望突破40％。

其中，以保險業者為首之永續投資逾15兆元，政府基金1.2兆元，投信投顧業者則約1.3兆元。對比《2020全球永續投資報告》所公布之全球永續投資金額，台灣永續投資金額規模約佔全球1.8％，在金管會持續推動公司治理3.0、綠色金融2.0、銀行公會和壽險公會發布的TCFD指引等相關政策，及國際ESG風潮帶動下，相信未來台灣永續投資規模將更添發展動能。

本次調查新增了關於投資人偏好的題目。在年齡方面，依照不同年齡層對ESG相關金融商品「非常關注」與「有興趣」的比例，30歲以下為67％、30至45歲86％、46至60歲80％到60歲以上的58％，顯示30至45歲的投資人對於ESG商品的關注程度，高於其他年齡層。

在性別方面，男性非常關注相關金融商品的比例為23％，有興趣則為59％；女性非常關注相關金融商品的比例為32％，有興趣則為53％，顯現不論是男性或女性皆對於ESG相關金融商品有高度興趣，而金融業也應多關注相關趨勢，推出ESG相關商品。

台灣機構投資人所使用的永續投資方法中，「負面／排除性選股」12.1兆元排名第一，成長11％；其次為「ESG整合」約8.9兆元，成長12％；「永續主題投資」則逾3.4兆元，成長13％。較為積極的「正面／產業別最佳選股」、「企業議合」、「股東行動（投票權行使）等三種方法成長均超過25％，顯現永續投資逐漸向主動積極方向發展。

從國際趨勢來看，根據《2020全球永續投資報告》顯示，「ESG整合」為最多投資人使用的永續投資方法；「永續主題投資」則為成長最快的方法，此兩種方法也是台灣機構投資人目前使用較多的方式，再次顯示出台灣與國際投資趨勢逐漸一致。

本調查由國泰金控贊助委託國立台北大學企業永續發展研究團隊，根據全球永續投資聯盟（GSIA）的研究方法學進行問卷設計，在金管會、臺灣證券交易所及人壽保險、產物保險、投信投顧等三大同業公會、政府四大基金協助下，針對台灣近百家主要機構投資人進行調查，共回收58份有效問卷，整體回覆率約6成。