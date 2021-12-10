六福旅遊集團（2705）11月營收1.68億元，月增21.35％，年增26.29％。1~11月累積營收達10.52億元，年減27.96％。

展望後市，在各國陸續開放邊境，強調與病毒共存是全球趨勢，台灣若持續嚴格邊境管制，恐將逐步喪失與國際接軌條件，行銷台灣觀光多年來都是逐步布局，並非邊境一開放國際觀光客就會一下湧入，而是政府與產業多次合作交流下，統一制定行銷策略才能奏效，在全球疫情逐步穩定，各國政府逐步持邊境開放政策，強化國際競爭力之際，為確保台灣能做好疫後觀光復甦的萬全準備，關鍵在於超前部署，明確訂定邊境開放時程計畫，提升國內經濟競爭力，產業才能攜手推進國際觀光，做長期規劃，2023-2024望能回到台灣商務觀光榮景。

受疫情影響，國內邊境未開，近年國際商務客大減影響，依據觀光局統計2020年觀光產值較2019年蒸發3700億，來台觀光旅客驟降89％，觀光業者也只能瞄準國旅市場。

為搶攻國旅市場，六福村推出「墓碑鎮」慶典為全台最大萬聖節活動，今年更打造國際級投影燈光秀，還有煙霧迷漫特效，恐怖氣氛直接飆升，整個檔期吸引20萬人入園搞鬼，再加上台北六福萬怡酒店buffet餐廳全面恢復內用、粵菜港點平日吃到飽等，訂位電話不斷，關西六福莊周末也都近乎滿房表現，帶動11月營收達1.68億元，月增21.35％，年增26.29％。

展望12月，民眾仍無法輕易出國，大量旅遊需求及預算轉向國內，六福村「童話耶誕」慶典將歐洲童話世界搬進六福村，也邀請正宗耶誕老公公親臨現場互動，每周都有許多民眾入園欣賞全台最大耶誕村飄雪美景，而六福萬怡也表現不俗，敘日buffet「生猛海鮮季」新主題活動上線，民眾訂位踴躍，宴會廳因公司尾牙、年底企業活動挹注，旺日訂席達八成，關西六福莊訂房率則已超過八成。

隨著春節越來越近，大量海外民眾返台，六福萬怡住房表現飆升，同時看好明年除夕圍爐聚餐需求旺盛，六福萬怡餐廳及宴會廳訂位已達約八成，六福也提前推出年菜搶攻商機，因應許多家庭選擇在家圍爐，規畫多達13種的年菜組合及單品料理，囊括常溫及冷凍種類，無論大小家庭都可自由搭配選擇，輕鬆就能在家享用五星美味，這些都將挹注六福營運，帶動後市表現。