工業用蝶閥大廠捷流閥業今（10）日公布，11月合併營收2.07億元，年成長14.20％，改寫歷年同期新高；前十一月合併營收21.94億元，年微減0.06％。捷流對第四季營運審慎樂觀，預估今年營收與去年持平，目前在手訂單4、5個月，訂單能見度看到明年第二季。

捷流表示，捷流11月營收改寫歷年同期新高，主因是全球產業供應鏈重組趨勢，帶動各產業客戶增加資本支出，投入持續推動擴建新廠、增設產能計畫，加上船舶業環保法規帶動改裝排煙脫硫設備、壓艙水處理系統等閥門訂單需求，推升石化、船舶、電子等產業主要客戶工業閥門訂單拉貨力道所致。

捷流指出，捷流產品涵蓋高性能蝶閥、球塞閥、控制閥等，擁有工業閥門研發設計、製造及銷售等完整一條龍業務服務，是全球少數閥門產品更可做到模組化設計。高階三偏心蝶閥多用於工況嚴苛環境，提供客戶維修中心可做固定巡檢及時維修等技術服務，可針對產品使用耗損情況及時更換零部件，避免中斷客戶生產製程、有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加，創造捷流主要銷售客戶長期深厚合作基礎。

此外，捷流為深化單一客戶接單金額放大、開拓新產業客戶訂單契機，也朝系統整合業務接單策略調整，除因應客戶廠務、人力規劃，提供工業閥門加裝自動化控制器套組之組合式解決方案，進一步與客戶共同研發新款產品，有助於深化客戶業務合作，創造捷流未來營運良好成長動能。

捷流表示，捷流目前在手訂單4、5個月，訂單能見度看到明年第二季。短期訂單出貨認列仍受客戶年底盤點、全球航運缺櫃、塞港等因素影響，捷流積極與客戶商討訂單出貨排程規劃，持續留意全球航運航班情況，對第四季營運審慎樂觀。