由於單日新增病例連日超過7000例，韓國政府決定縮短加強針間隔時間。韓國務總理金富謙10日表示，年滿18歲完成新冠疫苗全程接種的人，滿3個月均可接種加強針。
此前規定18～59周歲和60周歲以上的人群可分別在完成疫苗全程接種滿5個月和4個月後施打加強針
10日韓國新增確診病例7022例，已連續3天超過7000例。
韓國自11月1日起放寬防疫限制措施，當月24日首超4000例，又再一周，就在本月初超5000例，8日更是跳級超過7000例。
由於單日新增病例連日超過7000例，韓國政府決定縮短加強針間隔時間。韓國務總理金富謙10日表示，年滿18歲完成新冠疫苗全程接種的人，滿3個月均可接種加強針。
此前規定18～59周歲和60周歲以上的人群可分別在完成疫苗全程接種滿5個月和4個月後施打加強針
10日韓國新增確診病例7022例，已連續3天超過7000例。
韓國自11月1日起放寬防疫限制措施，當月24日首超4000例，又再一周，就在本月初超5000例，8日更是跳級超過7000例。
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