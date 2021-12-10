尼加拉瓜今宣布再次與中華民國斷交，轉而與中國大陸建交，外交部對此表示，我國政府至感痛心與遺憾，即日起與尼加拉瓜斷交。而中華民國邦交國也降至14國，創下歷史新低，也讓「零邦交」的困境再被討論。要是台灣真的沒有邦交國，可能帶來哪些影響？

蔡英文總統2016年就職五年以來，已有八個國家與我斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯，和尼加拉瓜。此外，目前情勢不穩的還有歐洲唯一友邦教廷，及宏都拉斯。

國民黨立委陳以信10日表示，蔡英文上任以來，已經失去8個邦交國，退出2個國際組織，兩岸關係惡化，導致外交烽火再起，民進黨政府在外開再多辦事處，參加再多國際論壇，都比不上邦交國斷交與退出國際組織的傷害。他呼籲，總統蔡英文應向國人道歉，外交部長吳釗燮請辭下台。

國民黨立委李德維10日亦憂心表示，目前傳出情勢不穩的還有宏都拉斯，該國11月剛舉行總統大選，新總統可能會轉向與北京建交，他擔心宏都拉斯會不會成為下一個。

值得注意的是，大陸官媒在2020年總統大選時曾表示，若民進黨繼續執政，將讓台灣「零邦交」。BBC中文網曾以「索羅門群島和台灣斷交，台灣『零邦交國』風險有多大？」，提醒台灣外交困境增大。政治大學外交政策研究中心主任黃奎博教授曾表示，如果台灣被排除在國際社會外，我們的行政治理等制度就會逐漸跟不上國際腳步，政府決策素質會出問題。

中央研究院社會學研究所副研究員吳介民也曾表示，台灣變成零邦交國這個結果不是北京樂見的。意味著「中華民國」不被國際承認，可能讓台灣做出其他選擇，產生局面變動。

東海大學政治學系助理教授林子立說法指，斷交可能在該地區引發連鎖效應，「中國在南太平洋耕耘有成，在當地的軍事力量也正持續擴大，因此不排除有更多該地區的台灣友邦會與中國建交」。不過，林子立表示，台民眾對於斷交也不會特別「有感」，「因為台灣的邦交國都不是主要旅遊目的地，經貿往來也不多，因此一般民眾對邦交國減少並不覺得痛。」