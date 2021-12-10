面對1218公投，國民黨籍的新北市長侯友宜始終不願表態，專訪談到公投時稱「黨意不能大於民意」。國民黨主席朱立倫今於基隆進行公投宣講時表示，相信侯友宜在講反萊豬的事情，「民進黨今天可以一黨之私，以個人政黨的利益大於全國、全民的利益，怎麼可以如此？」

朱立倫表示，4項公投都是以民意為依歸，沒有以政黨之私，不管是民眾的健康、為了台灣的民主、為了環保、經濟，而且最重要的，這幾項議題幾乎是過去民進黨蔡英文的主張，來對抗今天的民進黨，或者是今天的民進黨在反對以前的民進黨，「我們站在人民這一邊，不可以用個人之私，不要用政黨之私來對抗全民。」

有黨代表認為侯友宜藍皮綠骨，要連署請朱立倫來處罰他，若連署真的送上來是否會處理？朱立倫說，任何在黨內造成所謂紛爭，或者是被民進黨見縫插針，都是不對的，現階段要一致把所有的力氣用在推動公投，讓4項公投都能夠過，不用花任何的時間、精力隨著民進黨起舞，隨著民進黨見縫插針。

對於外界認為，朱立倫叫不動縣市首長，像是9日晚間新北造勢侯友宜沒去，台中市長盧秀燕也沒什麼表態。朱立倫回應，每一位地方首長、民意代表用各自的方式來表達對公投的支持，都予以尊重，有的一起參與掃街，有一些在市場、也有一些用錄影的方式，我們不用被見縫插針，也更不要自己造成困擾，大家各自努力，發揮團隊力量，就是我們最大目標。

至於桃園市議會議長邱奕勝上周向國民黨主席朱立倫請辭黨部主委，黨內現在有點動盪不安。朱立倫說，邱奕勝他不是請辭，他是責任心重，他說年底過後如果開始要黨內初選，不要造成困擾，他特別強調，目前還不影響到任何規畫，所以已經慰留了，這段時間公投，他也會全力以赴，至於明年選舉的事情，等年後再說。

朱立倫表示，看到好多傳言，完全不是事實，什麼新的規畫、內容，包括前一段時間在談台中的，當天就跟大家說已經沒有問題，已經慰留了，後來綠營或者是特定的媒體就會炒作。