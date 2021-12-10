特殊學名藥廠美時(1795)11月自結合併營收為9.86億元，月增13.6%，年增3.04%。前11月自結合併營收達117億元，創下歷史新高，年增22.16%。

美時表示，11月份亞太地區與外銷業務皆有所成長。亞太市場受惠旗下授權品牌產品，包括台灣地區的Aclasta及東南亞市場的Stalevo等產品帶動，較10月成長約4%。外銷市場營收更較10月大幅成長逾三成，除因美國市場戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone部分訂單遞延至11月出貨外，更成功將旗下前列腺癌用藥Enzalutamide銷往拉丁美洲市場。這不僅是Enzalutamide在全球市場的首發上市，也是美時第四個在全球市場成功量產出貨的外銷癌症用藥品項。未來半年將計畫於其他拉丁美洲國家與台灣陸續上市，開啟美時第二波外銷癌症用藥品項的全球拓展計畫。