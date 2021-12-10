嘉義市長黃敏惠參觀「樂力幸福小站」學員的手藝品。（廖素慧攝）

嘉義市政府因應社區銀髮族的需求，推展長照社區化，嘉義市樂力人文促進協會在南興里設立「樂力幸福小站」社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站，10日由市長黃敏惠揭牌，以後周一至周五提供在地的照護服務。

黃敏惠表示，嘉義市樂力人文促進協會去年創立以後，就致力於社區各項社會福利工作，為了提供鄰近社區長輩更優質服務，成立社照C據點「樂力幸福小站」，長者不僅能開心齊聚一堂、參與活動，落實在地健康老化，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂。

市府社會處表示，為使社區中的高齡者得到適切照顧，嘉義市政府推出施政計畫「社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」，培植並補助在地社區或機關團體辦理據點，提供長者關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護服務。

市府社會處表示，目前成立的社區照顧關懷據點，計有37個單位，未來會持續輔導各社區照顧關懷據點提供服務，嘉惠本市更多長者。

市府社會處表示，「樂力幸福小站」成立以後，每周一至周五上午9時至下午4時，提供多項照護服務，鼓勵長者多走出家庭、與社區鄰里互動，交朋友顧健康。

黃敏惠市長參觀「樂力幸福小站」學員的成果，收到年紀最長學員李劉素蓮送的手製工藝品，頻頻稱讚「好漂亮」，學員們受到肯定也很開心。