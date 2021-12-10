黃琪假冒香港首富李嘉誠秘書、律師等身分詐騙，台北地院依洗錢罪判刑1年4月，詐欺等部分判刑1年2月，沒收犯罪所得2317萬多元，強制工作3年，上訴後，台灣高等法院審理中，但依據大法官解釋結果，因強制工作違憲，法官不得再宣告強制工作。

黃琪本名黃照岡，2017年間假冒藝人張清芳前夫宋學仁祕書的名義，替詹姓友人的母親安排入住台大醫院，再假冒宋學仁名義以向楊泮池致謝；黃琪另涉嫌假冒楊泮池助理，向北榮醫師調閱詹母的病理檢體。

黃琪還假冒楊泮池妻子名義，向台大計算機及資訊網路中心申請校內網路電話分機，及寄發電子郵件給台大計算機及資訊網路中心承辦人，再透過分機向台大醫院請託轉院。

黃琪另於2020年2月間，假冒李嘉誠的秘書、楊泮池名義打電話給「口罩國家隊」之一的口罩工廠中衛公司，謊稱有意捐贈口罩，下訂成人、兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，企圖攔截口罩賺災難財，但未遂。