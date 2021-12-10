第一銀行及臺灣銀行於12月10日合力完成永豐餘投資控股公司新臺幣60億元聯貸案簽約，該案由第一銀行及臺灣銀行統籌主辦並擔任管理行，並與農業金庫、土地銀行、兆豐銀行、華南銀行、遠東銀行、元大銀行及台北富邦等7家銀行共同協辦。

永豐餘投控為永豐餘集團核心企業，集團近來積極力推能源轉型，於旗下子公司工廠屋頂安裝太陽能板，更長年力行「廢棄物資源化」，積極開發沼氣發電、生質能發電、汽電共生等技術，大舉取代燃煤使用。例如，永豐餘新屋工紙廠，已設置全臺最大沼氣發電設備；華紙花蓮廠，便將造紙製程中用不到的木質素「黑液」再次送至鍋爐燃燒產生蒸氣，進入汽電共生系統發電，打造「零碳工廠」，並將成立「永豐餘學院」深耕「醣經濟」、以生質材料取代石化，同時也養成技術、人才，替集團鋪造永續藍圖。

為力挺綠能企業及深耕綠色金融，第一銀行於2020年底成為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，對扶植綠能企業更是不遺餘力、全力支持，今年陸續完成「友達」、「聯合再生能源」、「佳世達」等永續發展連結貸款之聯貸案，且主辦「中能發電」、「台船環海」等在地化離岸風電聯貸案，顯示第一銀行對企業社會責任之重視，並期望透過企金放款量能，將ESG（環境、社會、公司治理）持續落實在銀行授信業務上，藉此攜手企業共同保護環境、共創綠色永續價值。