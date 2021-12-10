永裕（1323）主營民生用品的包材容器，受惠經濟陸續解封，出貨動能持穩推進，11月營收3.28億元，年增4.45％，連九月站穩3億元高檔表現；前11月合併營收為34.42億元，較去年同期增加10.89％。

永裕表示，上海永裕接獲生物診斷的國際品牌商下單，出貨檢測新冠病毒檢體的裂解管（Extraction tube），布局多年的GMP潔淨無塵生產的生技包材推向新的產業里程碑，為明年營運增添新利基。

因應後疫情商機，永裕擴大耕耘顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材新商機。除將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中；浙江新廠第一期工程預計2022年第三季投產，強化營運能量。

永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。另，增購的設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，可整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率優化獲利結構。