中華電信應高雄市政府邀請參與「亞灣創新X新創大南方」展會，號召國內生態系夥伴，於12月10日至12月11日兩天，在高雄展覽館北館「亞灣創新5G AIoT應用專區」以「中華電信高雄亞灣區5G AIoT整體智慧解決方案」主題館首度亮相。

展出項目包括5G WebAR服務、5G智慧醫療應用、5G AR智慧長照應用、5G AR智慧製造遠程協作應用、5G 智慧製造企業戰情室應用、5G智慧環境偵測應用、5G 無人機智慧應用，以及5G企業專網解決方案，共計八大亮點服務。

中華電信自今年初於高雄亞灣區率先成立5G AIoT大聯盟，並於成功大樓集結智慧製造、AR/VR應用、無人機巡檢環境偵測等各創新應用合作夥伴，這次特別對外展示領先業界的5G實證場域的垂直應用，呼應政府於2019年底推出「大南方，大發展」計畫，展現平衡南北發展的決心。

這次展覽由中華電信集團子公司中華系統整合代表，號召國內5G AIoT生態系夥伴參與，由瑪克多公司提供的5G數位手術房整合解決方案、佐臻公司解鎖元宇宙時代的AR智慧製造遠程協作應用、雲鼎數位科技照護資訊可視化的展示、谷林運算公司提供的產線數位化最佳幫手企業雲端戰情室、正方形智慧新創公司展示的智慧環境偵測應用、臺灣希望創新的5G 無人機智慧應用、雲達科技以獨立組網（SA）模式提供5G企業專網的端到端解決方案，以及中華電信推出AR企業應用平台中的WebAR服務。

5G科技的發展，不斷突破與改變傳統思維，並改變人們在經濟行為、文化體驗及社交的互動方式。中華電信將充分運用5G高速率、低延遲、大連結特性，持續擴大廣結盟優質的生態系夥伴。中華電信表示，在中央及地方的政策支持下，看好高雄前景，亞灣區成為5G AIoT 研發、應用及驗證的場域已是現在進行式，竭誠歡迎各界系統商、軟硬體設備／整合商、新創業者一同加入，展現國家隊軟硬實力。

透過模組化、標準化、系統化的垂直整合與國際媒合機制，有效提升中華電信高雄亞灣5G AIoT大聯盟整體智慧解決方案的國際能見度，目標鎖定輸出國際市場。