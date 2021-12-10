華航（2610）貨運收入再創新高紀錄，11月貨運收入達140.9億元，累計前11月貨運收入突破千億元大關！

華航11月合併營收達153.69億元，年增52.85％。其中，貨運收入高達140.90億元，月增2.74％，較去年同期增加53.79億元，增幅達61.75％；客運收入5億元，月增5.92％，年減26.48％。

華航表示，貨運收入創高，主因在疫情間高效整合客貨機運能配置，提高貨機比重優先佈局於營收較高的美洲航線，大幅推升貨收，且出口艙位需求穩健強勁，維持艙位高裝載率，帶動運價維持高檔，致使整體貨運收入較去年同期成長，今年累計至11月為止貨收已突破千億大關。

展望貨運市場，預期整體市場艙位仍呈現供不應求態勢，運價可望維持相對高檔；華航除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。