長期關懷兒少發展的安麗希望工場慈善基金會日前舉辦「小夢想．大志氣」追夢計畫，並公佈本屆得獎名單。安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示，「未來人才最需要的是跳脫框架，勇於追夢，今年的計畫，充滿創意，想法多元，徵件數更創歷年新高。安麗很高興看到，夢想與熱情的火花沒有被疫情澆熄」。

今年的追夢計畫是九屆以來競爭最激烈的一次，共有超過240個計畫參與提案，件數創歷年新高。前5名可以獲得單一專案最高150萬元的獎金；為了鼓勵入圍決選的第6至10名追夢團體，能秉持初心，再接再厲，安麗希望工場慈善基金會特別增設每組20萬元的追夢鼓勵金給入圍隊伍。

今年的「小夢想．大志氣」追夢計畫前10強隊伍來自各級學校團體，夢想提案包含三大類型，包括：從陪伴出發，培養孩子們敢夢、肯夢和築夢的能力；發展特殊職能；讓孩子能學習自主獨立；以及運用科技和數位工具，來推動社會進步，實現共好。綜合網路投票(40%)以及評審面試(60%)的總和成績，於12/9日獲得「小夢想．大志氣」追夢計畫選出的前5名團體分別為：清大賽車工廠、台灣三星製造未來假日學校促進會、花蓮縣海星高中卡巴迪隊、台灣木想傢人才培育協會、逆風劇團。

今年得獎的5項追夢計畫，每個都懷抱要翻轉未來的企圖心。花蓮海星高中從亞運正式競賽項目「卡巴迪運動」著手，要朝亞運之路邁進，讓孩子透過追夢的力量，打破階級、翻轉人生；三星製造未來假日學校團隊將帶領孩子從創業學習、體驗到實踐創業後的社會責任，完整體驗一場少年頭家養成過程，培養「努力一定可以有出頭天」的信念；木想傢人才培育協會則透過在偏鄉部落推動木工產業，讓有一技之長的孩子回到故鄉花蓮，用雙手努力，落地生根，進一步帶動地方經濟發展。

還有一群人，有著狂熱的賽車夢想，清大賽車工廠團隊即使在疫情迫使所有國際賽事取消、失去許多資源的壓力下，仍堅持親自開發設計、製造和駕駛新一代電動學生方程式賽車，代表台灣參加國際賽事。而曾經是人們口中「歹因仔」的逆風劇團團隊，則從戲劇、藝術出發，走進關懷少年的世界，透過培訓讓更多青少年擁有改變的能力。