中研院院長全回「查證中」沒新資訊 現場媒體怒嗆那幹嘛開記者會

P3實驗室研究助理確診，中研院下午召開記者會說明。(圖／李侑珊)

中研院今日召開記者會說明P3實驗室確診情況，對於女研究助理傳出遭職場霸凌，申報確診後甚至被上級冷處理，還有包含離職的原因，院長廖俊智回應，該名助理為約聘職，對於相關消息，目前都在查證中。現場媒體提問諸多問題，院方幾乎都沒有正面回應，實問虛答在新聞稿寫著「宣示決心」，實際情況仍無法掌握。

昨日確診傳出後，女職員的身分還有實驗室情況等細節，中研院都沒有在第一時間說明，外界認為院方知情不報，廖俊智今天回應，一切都必須等待指揮中心宣布之後，才能對外說明，院方也是在指揮中心公布後才知道。

針對外傳研究助理是被老鼠咬後而確診，各界也好奇中研院是否掌握病毒株情況，廖俊智也說，待釐清相關資訊後，會再對外說明。

今日記者會廖俊智幾乎實問虛答，沒有正面回應相關問題，大多數回復都是有待釐清，由於病毒是會傳染的，外界擔憂P3實驗室感染源釀成傳染，造成社會恐慌，對此廖俊智則說，待釐清是行政方面的問題，病毒方面的問題，由地方政府做做完整的掌控，要釐清的事情是行政方面的問題

由於諸多問題都沒有回答，有媒體詢問今天是為什麼要開這場記者會，是不是被施壓所以才開記者會，廖俊智依舊實問虛答，沒有回應。