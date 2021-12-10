台北市議員游淑慧。（資料照／游淑慧提供）

針對網軍爭議，前民進黨立委郭正亮指出，是起源於太陽花學運，現在被惡化、濫用到這個部分，真的是有點墮落。他看過應徵的廣告，起薪是2.5萬到3萬。國民黨台北市議員游淑慧說，對台灣人來說，最可悲的就是，用納稅人的錢，「養這些吸血惡魔」。

民進黨祕書長林錫耀前天稱「民進黨沒有錢養網軍」；行政院長蘇貞昌昨也以「惡意抹黑」回應外界質疑，強調政府沒錢也不必養網軍。國民黨文傳會主委凌濤痛批「睜眼說瞎話」，綠營網軍多次網路造謠被抓包，直言民進黨把持的中央政府就是網軍巢穴。

而對於網軍的崛起，前民進黨立委郭正亮10日在《新聞大白話》指出，是起源於太陽花學運，然後就是柯文哲選市長，連勝文就被爆打，2016蔡英文當選總統。之後開始進入體制，發現用網路影響民意、甚至媒體，非常有效，還可以做危機處理、發動認知作戰，久而久之就越來越依賴。

郭正亮表示，習慣用網軍塑造支持度、處理危機，後來就開始編體制內的預算，政府部門網路預算增加最大，平面廣告有三分之二轉到網路。

他直言，這類預算，原本是要幫政府宣導政策，但卻不只是宣導政策，也幫政府做危機處理，危機處理一定會有「暗黑手段」。所以會看到一些攻擊性的，目的就是要翻盤，當遇到不利情況，要幫忙翻過來！

郭正亮認為，網路被惡化、濫用到這個部分，真的是有點墮落。照理說要處理的就是出面解釋政策，正面對決。但現在不是，現在是去「黑你」，「黑到你不敢講話」，已經不是在討論政策，再加上下面的留言，「留言都可以造出來的，甚至可以用機器人」。

郭正亮披露，他看過應徵的廣告，都要晚上上班，起薪是2.5萬到3萬。

國民黨台北市議員游淑慧也說，在2015年1月，台北市長剛選完的時候，跟朋友聚餐，其中一位幫柯文哲助選，他說自己是民進黨派去支援柯文哲打選戰，主要工作就是實驗「網軍運用到選戰的效果」，先拿柯文哲選市長來實驗，如果用的好，這批人就要投入總統大選，後來果然如此。游淑慧稱，那時候第一次聽到「網軍」。

游淑慧提到，第二次是她披露政府的戰略口罩成本只要0.94元，接著臉書就被網軍鋪天蓋地留言攻擊。後來接到民進黨朋友的電話，「小心一點，我們下一個命令要打你」。因為現在網軍都是「包年」，今天打誰、明天打誰，指令就會下去。

而現在是用政府的錢在養網軍，政府有多媒體或網路行銷預算，不斷膨脹。對台灣人來說，最可悲的就是，用政府的錢、用納稅人的錢，在養這些吸血的惡魔。

郭正亮強調，於本是競選方便，後來養虎貽患，執政之後也在用，用暗黑手段危機處理，結果養大了，現在自主了，自己接案子。林秉樞一定也是相同情況，一開始是幫別人做文宣，認識一些權力人物，賺到錢之後就開始自主，權力關係和接案變成循環。所以在江湖上就會聽說某些人是PTT的大咖，就變成「共生體」！