慧洋-KY(2637)今天在證交所召開業績發表會，公司指出，雖然10月下旬指數進入階段性回檔，市場觀望氣氛較濃厚，然公司每日平均收入仍維持平穩，10月及11月營業利益率仍突破5成，展望後市，租家與貨主未來仍有出貨壓力，由於明年仍將有60艘將換約，初估租金漲幅可再成長25％，光是換約有助再推升營收約7％，公司對後續市場仍保持樂觀。

今年散裝航運迎接2008年以來最佳榮景，中小型船舶日租金維持在2到3萬美元上下，帶動慧洋今年3月以來營收、獲利不斷創高，10月及11月營業利益率更突破5成，全年換約漲幅亦高達70％，為慧洋近五年以來新高。

慧洋表示，今年在疫情趨緩後，全球經貿活動開始復甦，然各國港務作業仍施行一定防疫措施，塞港及船員換班問題上未緩解，使得海上運輸呈現極度供不應求狀態，帶動運價指數節節攀升。在換約漲幅部分，受惠於日租金不斷攀升，今年全年度換約漲幅高達70％，2022年公司預計將有60艘船舶進行換約，在環保新規將在2023年正式上路的情況下，雖今年基期較高，明年預估仍有25％的換約漲幅，散裝榮景可望持續。

船舶佈局方面，慧洋受惠過去長久以來與日本造船廠維持穩定訂船政策的友好關係，在市場普遍訂不到新船的情況下，仍有機會積極採購節能船舶，今年度公司董事會通過之新造船訂單共11艘，均為新型節能船舶；交船方面今年總計交付7艘中小型散裝船舶，2022年則預計將有6艘新船加入，目前慧洋集團旗下船舶總數高達134艘，平均船齡為7年，穩居散裝龍頭寶座。