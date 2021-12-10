永豐餘(1907)今（10）日正式成立「永豐餘學院」，由二代創辦人何壽川出任院長、投控永續長黃鯤雄擔任執行長，宣布將以「醣」經濟為核心，建立科學、技術和產業共榮平台，以低碳、低耗能、去石化三大目標，致力於能源、材料、數位三大領域的研究開發與創新。

何壽川表示，農林業為固碳和降低碳足跡的產業，永豐餘以農業起家、造紙奠定基礎，並在造紙過程中自種植經濟森林、製漿造紙到餘料再利用，逐步完成農廢、紙、水、生質能和碳等五大全循環，且追本溯源均與「醣」類息息相關。

何壽川指出，透過光合作用產生的「醣」，擁有的固碳量能及可再生性將可取代化石燃料，為第26屆聯合國國際氣候大會（COP26）會議提出的未來方向。永豐餘學院對此以「醣」為能源及材料基礎發展創新技術，盼達到創造能源、減少碳排放、固碳的三重效益。

永豐餘學院將以能源、材料與數位的研究和創新，做為奠基的三大核心工程。首先，永豐餘已有在製程餘料轉化成生質燃料和汽電共生經驗，未來將持續更多元的生質能資源再利用。在工業共生的模式下，透過高效率的生物及化學技術，將其轉化成可再生能源。

其次，醣是世界上最豐富的可再生生物質，永豐餘學院將以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，秉持綠色化學原則，透過創新賦予材料全新功能，發展可再生且低碳的環境友善材料，用以取代目前人類生活中無所不在的石化塑料，達到以紙代塑目標。

最後，智慧化的管理與創新是循環經濟的基礎工程。永豐餘學院將藉由數位化轉型，加速推動能源管理和新材料開發，降低碳排放，推動企業走向與地球共存共榮的循環經濟。

何壽川表示，永豐餘以近百年的醣科學經驗，願以永豐餘學院為平台，與全球各國及國內學界與產業界共同攜手合作，以醣類再生能源及材料研發創新為使命全力以赴，期許能在全球節能減碳不可逆的洪流中做出貢獻。

除了宣布「永豐餘學院」成立，永豐餘隨後舉辦暨永續循環科技高峰會，邀請國內外專家學者、學術機構和產業，透過跨國、跨界、跨產業的交流與合作，攜手共同為氣候和環境的挑戰尋求永續的解決方案。