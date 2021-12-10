台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今（10）日公告11月自結合併營收為8.88億元，月增9.93%，較去年同期增加68.59%。榮剛11月營收創下26個月以來新高，隨著產品售價調整，未來營收預計還有高峰可期。

榮剛下半年營運持續增溫，帶動2021年1-11月自結合併營收79.2億元，較去年同期增加12.22%。

榮剛公司表示，今年以來隨著疫後經濟復甦的腳步，鋼市供需大幅成長，加上碳中和議題及美國基建等政策發燒，帶動工具鋼與不鏽鋼買氣延續至今。11月營收較上月增加9.93%，主要受惠於產品售價走揚，且產品組合中高毛利產品包括6系功能型不鏽鋼、VAR、高速鋼及油氣鋼品出貨量拉升，也帶動毛利提升。

榮剛指出，依照今年接單逐季往上的趨勢，第三季及第四季的高接單量將持續發酵，未來的月營收有望持續增長，整體第四季的表現會比第三季更好，預估全年獲利將是數年來最亮眼的表現。