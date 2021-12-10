據《紐約郵報》報導，美國福新新聞紐約總部外的聖誕樹，8日遭1名49歲的男子縱火焚燒。大火瞬間吞噬工人辛辛苦苦花了21小時才組裝好的耶誕樹，而這一把火不只燒掉50萬美元(約新台幣1386萬元)，也讓縱火犯恐面臨2到7年的牢獄之災。隨著影片曝光，網友在底下留言笑道「寒風中最暖的一夜」。
報導指出，49歲的兇嫌塔馬納哈（Craig Tamanaha），8日來到位於曼哈頓的福斯新聞大樓外。目擊者指出，當時塔馬納哈在公園的廣場上走來走去，行跡相當詭異。隨後他爬上圍欄，朝這棵15公尺高的聖誕樹點火，聖誕樹頓時冒出濃濃黑煙，男子在縱火後也遭到警方逮捕。
警方證實，男子遭逮捕時穿著藍色T桖與牛仔褲；但員警無法確認縱火的工具為何。這名男子是單獨犯案，整起事件既不是出於政治動機，也並非預謀犯案，火警也沒有造成人員傷亡。
另據媒體報導，當旁人問他為什麼要縱火，他當場回「我整天都想著要燒聖誕樹」，令人哭笑不得。至於犯人的父親則表示，塔瑪哈納有破壞物品的紀錄。他有濫用毒品的習慣，終日在街頭遊蕩，根本是個瘋子，自己也管不了他。
但這一把火一燒就燒掉50萬美元；畢竟，耶誕樹上掛滿了1萬件裝飾品、10萬盞燈，還花了21個小時才裝飾好。隨後，有人看到工人把逃過一劫的裝飾品自樹上取下。
不過，由於塔瑪哈納不是仇恨犯罪，也沒有傷害人的意圖，因此檢方已將其飭回。他將於2022年1月出庭受審，如果罪名成立，恐面臨2到7年有期徒刑。
文章來源：Suspected Fox Christmas tree arsonist exposed himself outside Ghislaine Maxwell trial, photographer claims
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