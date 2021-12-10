新北市警局為協助無名屍查明身分，辦理110年「尋人高手」培訓，由海山分局巡佐蔡淑女、板橋分局警員王閔南擔任種子教官，遴選各分局對失蹤人口查尋有熱忱同仁，指導同仁透過警用系統交叉比對失蹤人口與無名屍關聯，培訓期間「以戰練兵」，學員利用勤餘時間，查明6件無名屍體身分，成效斐然。

據新北市警局統計，去年接獲無名屍案件106件，查明身分35件，今年迄今獲報123件，查明34件，累計10年內仍查無身分及有名無主共472件。

新北警為將協尋失蹤人口經驗傳承更多人，辦理110年「尋人高手」培訓，過程「以戰練兵」，實際操作過濾警用系統資料，比對失蹤人口與無名屍案件有相關聯者，即通知失蹤者家屬採集DNA送法醫研究所比對，計查明6件無名屍身分，其中4件失蹤超過10年。

新北市警察局長黃宗仁呼籲，家中若有失蹤多時之家人，可透過DNA科技鑑驗比對，過程完全免費，讓尋人過程多些線索、多個機會，民眾亦可向法務部法醫研究所及各縣市警方請求協助採樣DNA鑑驗比對，讓失蹤者早日落葉歸根。