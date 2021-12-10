檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案，懷疑合作金庫有內鬼包庇，查出合庫雙連分行涉嫌於2016年間，配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失1億餘元，涉嫌《銀行法》特別背信罪，台北地檢署10日再指揮調查局北機站搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案，調查局晚間訊後將廖移送北檢複訊，預料廖將遭重金交保。

檢調曾在11月25日展開第一波偵查行動，兵分10路搜索，約談前合庫副總經理黃伯川、合庫授信管理部協理陳世卿、時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明，檢方訊後，依違反《銀行法》特別背信罪諭令黃伯川200萬元交保，陳世卿60萬元交保，另有另有7人以5萬元至30萬元不等金額交保。

這已不是廖燦昌第一次遭約談，他另在合庫董事長任內，涉嫌以公股銀行資金協助遠航董事長張綱維貸款，連帶土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，也分別因時任合庫銀副總及授信管理部協理經手這項放貸案，台北地檢署去年7月起訴3人，創下史上公股行庫首度有董總在任內遭到起訴，震驚金融圈。廖已因此請辭第一金控董事長獲准。

至於潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻被控以不實申貸文件等手法，向12家銀行詐貸高達400多億元。一審楊文虎被判處26年有期徒刑，併科罰金6億元，王音之則被判刑28年，併科罰金6.5億。二審高等法院改判楊文虎25年有期徒刑，王音之27年，最高法院9日駁回上訴，全案確定。