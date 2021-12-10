新北市消防局快搜部隊通過評核，成為國家認證重級搜救隊伍。（新北市消防局提供）

新北市消防局快搜部隊通過評核，成為國家認證重級搜救隊伍。（新北市消防局提供）

新北市消防局快搜部隊12月8日至10日參加內政部消防署所辦理震災36小時不間斷搜救演練，針對USAR五大功能編組之指揮、搜索、救援、醫療及後勤共檢測151個評估項目，在平時充分的事前準備、長年來的經驗累積及跨領域專家合作之下，順利評核通過成為國家認證重級搜救隊伍。

新北市消防局表示，快搜部隊成立至今，在重大災害應變上有相當的經驗，包括今年發生的花蓮太魯閣列車事故、近年的宜蘭普悠瑪列車出軌、台南及花蓮兩次重大震災，亦曾派員支援日本 311東日本大震災。

本次快搜部隊動員93名搜救人員參加演練，包括51名消防人員、32名義消人員、5名醫護人員、4名土木技師、1名重機械專家及4隻搜救犬，評測中展現訓練有素的搜索及救援技術，同時符合國際搜救隊伍所遵循聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，強調特種搜救隊在災區自給自足能力，發揮強大後勤與醫療能力，尤其是快搜部隊為首支能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾更高等級的醫療照護處置。

消防局黃德清局長表示，有堅強的搜索及救援能力是每個搜救隊伍的基本功，但能跨領域資源運用及透過外部專家合作，建立優質的醫療與後勤能力，才是一支好的重型救援隊，新北市不會以通過國家認證而滿足，未來將持續精進並尋找適當時機爭取國際認證。