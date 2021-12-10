針對美國務卿布林肯、國務院發言人普萊斯對香港法院審判黎智英等人的言論，大陸外交部駐港公署發言人10日對此表示強烈不滿和堅決反對，並正告美歐政客立即停止為反中亂港分子包庇開脫，停止抹黑香港國安法和特區依法施政，停止干預香港事務和中國內政。

該發言人指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究。黎智英之流煽動和參與未經批准的集結，事實清楚，證據確鑿，香港警方對嫌犯依法逮捕、法院依法審判，天經地義、正當合理，任何外部勢力無權指手畫腳。個別美政客打著「言論與集會自由」的幌子，大肆抹黑特區政府和司法機關，悍然叫囂釋放犯罪分子，再次假仁假義兜售「與港人站在一起」的虛偽口號，充分暴露其與反中亂港分子沆瀣一氣的卑鄙嘴臉和將政治操弄凌駕法治原則、企圖破壞香港繁榮穩定的險惡用心。其所作所為純屬痴人說夢，絕不可能得逞。

該發言人強調，國安法針對的是一小撮嚴重危害國家安全的犯罪分子，香港市民和外國人士依法享有的廣泛權利自由得到切實保護。如果說國安法削弱了個別機構或個人勾結外部勢力破壞國家安全的所謂「自由」，那恰恰說明國安法是根治亂港癥結的良方妙藥，是確保香港長治久安的定海神針，是斬斷外部干預黑手的霹靂劍。個別人不去深刻反思自己在香港卑劣行徑，反而一再鼓譟「寒蟬效應」抹黑國安法、干擾特區依法施政，只會更加戳穿其不甘於香港趨穩趨治的陰暗心理，更加提振我們全面準確貫徹「一國兩制」方針、落實國安法的堅定決心。

該發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。外部勢力在港橫行霸道的日子早已一去不復返了。正告個別美西方政客認清事實、改弦更張，立即停止干預香港法治，停止操弄「以港遏華」的卑劣把戲。