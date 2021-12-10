中國人民銀行9日晚間宣布上調外匯存款準備金率，壓抑人民幣升勢。人民幣兌美元在岸價（CNY）10日下午4時30分收跌247點，曾一度跌穿6.38，低見6.3835。

人民幣兌美元在岸價收報6.3704，較上日下午4時30分收報6.3457，跌247點子或0.39％；較晚上11時30分最後成交價6.3778，走強74點。

離岸價（CNH）更一度逼近6.39，低見6.3893，截至下午4時44分，離岸價報6.3737，在岸價報6.3686。

官方10日開出的中間價報6.3702，較上日中間價報6.3498，跌204點或0.32％。

交易員指出，人行調升外匯存準率後，今日人民幣中間價又大幅弱於預期，表明監管層已針對人民幣升勢釋出強烈政策訊號，短期市場預期料出現分化。

另有交易員認為，監管層接連兩次在人民幣升至6.35附近出手調升外匯存準率，傳遞出很清晰的政策訊號，即?「6.35一線是政策底」；不過臨近年末，客盤結匯需求仍旺盛。若人民幣升勢難以降溫，監管層或推出更多調控手段。

人行9日晚宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，把外匯存準率由現時的7％，上調兩個百分點至9％，15日生效。