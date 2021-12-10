聯發科(2454)11月營收催油門，不僅重回400億元大關，也站上歷史第三高，市場預估，主要是受惠5G產品出貨暢旺，加上搭載旗艦產品天璣2000的終端產品也將在明年首季問市，本季應該已經有拉貨動能挹入，故成功帶動營收回溫。

聯發科11月營收450.39億元、月成長20.39%、年成長34.29%，不僅重回400億元大關，也寫下歷史第三高；累計前11月營收為4472.12億元、年成長54.36%。

聯發科在日前已經發表天璣2000旗艦5G SoC，終端產品將在明年第一季在市場推出，據悉，目前已經有多家大陸品牌手機採用，故對於第四季營收將帶來明顯貢獻。另外，天璣2000是聯發科宣示進入真高階旗艦的代表性產品，也等於直接宣戰長久以來市場領導者高通，由於高階旗艦5G SoC的單價較高，對於聯發科毛利率也會有支撐作用。

聯發科第四季財測，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206-1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46-49%，較第三季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

法人也指出，有鑒於聯發科擴大其5G智慧型手機市佔率，目前2021年手機營收預計將今年將有強勁年增高達110%，預期未來幾年聯發科智慧型手機SoC(系統單晶片)市佔率將持穩，不僅如此，電源管理IC(PMIC)與連網晶片業務將存在上檔空間，值得一提的是，聯發科不僅為全球第一之智慧型手機SoC業者，亦為亞洲規模最大之PMIC與連網晶片設計業者，明年營運成長動能依舊值得期待。