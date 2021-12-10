戴姆勒卡車(Daimler Truck)在周五首次於德國法蘭克股市上市小幅上漲，來到29.03歐元，高於發行價的28歐元，另一方面戴姆勒集團股價在早盤大跌16%，暫報72.25歐元，為此次分拆的技術性副作用。

戴姆勒日前宣布了分拆計畫，稱此將為戴姆勒卡車和賓士汽車尋找釋放價值的機會。

戴姆勒集團很快地將改名為賓士集團(Mercedes-Benz AG)，集團原先兩大業務之一的賓士汽車將實至名歸撐起集團大樑，但賓士集團仍將握有戴姆勒卡車的35%股份。原先戴姆勒股東每持有2股戴姆勒股票，就可獲得1股戴姆勒卡車股份。

戴姆勒卡車為全球營收最高的商用車製造商，但獲利率卻落後於競爭對手，例如富豪卡車(Volvo Truck)和福斯集團的Scania。

戴姆勒卡車的目標是，到2025年實現兩位數的獲利率，高於2021年的6%至8%預期。