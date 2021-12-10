1名網友日前在屏東地區發現1輛機車的車牌貼上「公務執行中」字樣，不但全部遮住車牌，還附註文字「屏東縣政府製」，讓網友目擊後痛批好大的官威，其他網友也紛紛怒罵政府帶頭違法；不過後來經追查是市府水利處公園清潔人員自行製作貼上，目前市府已緊急告知改善，否則將面臨2400至4800元罰款。

臉書「翻轉台灣交通違規交流社團」日前有網友分享1張照片，是屏東地區1輛機車的車牌竟貼上紅底白字的「公務執行中」完整蓋住車牌號碼，文字底下寫附註「屏東縣政府製」，讓網友看了相當傻眼，趕緊在路上拍照後PO文寫下「好大的官威啊！屏東縣政府，不知道這麼好用的車牌要去哪裡買！」

1名網友日前在屏東地區發現1輛機車的車牌貼上「公務執行中」字樣，不但全部遮住車牌，還附註文字「屏東縣政府製」，讓網友目擊後痛批好大的官威。（翻攝自臉書「翻轉台灣交通違規交流社團」）

其他網友則留言說，「這種的被砂石車碾過去不知道算不算因公殉職」、「屏東國」、「這已經違反道交法了，屏東縣政府帶頭違法嗎」、「太誇張了吧」、「下次寫個總統府公務中，更威」、「要裝可以，但不能遮車牌」、「執行的公務有涉及違法喔，不然幹嘛遮車牌」。

留言中有1名疑似政府人員回覆，「感謝版主指教，本案經查是本府水利處公園清潔維護管理廠商所屬清潔人員」，是該清潔人員自行印製「執行公務中」告示牌使用，目前已責成廠商立即改善，並告知告示牌懸掛應放置於車輛明顯處，不可違反道路交通管理處罰條例；據悉若使用其他器具擋住車牌，可處2400至4800元罰款。