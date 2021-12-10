名廚ALEX（左）透過料理告訴學童，實踐夢想不一定要在都市，只要有心、部落也行。（林和生攝）

不少首次品嘗法式料理的學童，難掩興奮情緒、開心舉杯。（林和生攝）

不少首次品嘗法式料理的學童，仔細端詳食材後才滿足入口。（林和生攝）

每年皆號召名廚及名師到遍遠地區，帶著偏鄉或原民部落學童體驗不同美學教育的愛飯團，今年請來有「南台灣最難訂餐廳」名號的AKAME主廚ALEX，為長榮百合國小110位小學生製作法式料理，從前菜到甜點，期間教導用餐禮儀，學生開心地說，這一刻像美夢成真。

幾乎一位難求的AKAME，往往需要幾個月前訂位才能造訪，主廚ALEX也被美食評論家評為「台灣最會玩火的主廚」，他以直火方式，細膩處理台灣在地食材，搭配美味無比的醬料配菜，成就台灣獨立無二，屬於屏東山林的法式燒烤，也是老饕們口中的美食天堂。

特地空出時段為孩子料理的ALEX表示，能為部落小朋友準備這場盛宴真的很難得，他想藉由料理告訴這些山上的孩子，人生夢想有很多可能性，且實踐不一定要在都市，只要自己努力不懈，一定會慢慢拉近和夢想的距離。

在享用料理前，愛飯團也請來台灣各業者首屈一指的義工名師，為孩子們上課，包括台中堂本麵包主廚陳撫洸的烘焙課、honey DANIEL 創辦人陳譓如的花藝課、千秋陶坊主理人林永勝的陶藝課及斐瑟創辦人鄧泰華的造型課，分組帶領學生進入美學世界，盼為他們開啟通往未來世界的一扇窗。

愛飯團團長許心怡表示，原鄉缺乏的不是硬體設備，而是擁有更開闊的視野，因此活動希望把世界帶到孩子眼前，讓他們知道生活中的美無處不在，誰知道未來在這中間不會出現另一個「大師」呢？

就讀小五的田芯興奮地說，餐廳就在學校不遠處，但始終沒有親口品嘗，「一直很想知道餐廳裡面的樣子」，有了這次難得經驗，讓她直呼美夢成真。