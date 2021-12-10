海峽論壇系列活動「青年論壇」今（10日）上午在廈門舉行。國民黨副主席夏立言和大陸國台辦副主任龍明彪，兩人透過網路視訊互相問候。不過，據國民黨內知情人士指出，按海峽論壇過去慣例，以黨務層級來看，論壇上國民黨副主席的層級是對大陸政協主席。此次大陸不僅沒派政協主席，再其次應該是國台辦主任劉結一，但此次僅對龍明彪，「副主席對副主任，層級大概降3階」。

「青年論壇」上午10點一開始，人在台北的夏立言和在廈門的大陸國台辦副主任龍明彪，兩人透過網路視訊互相問候。

據國民黨內知情人士表示，按海峽論壇過去慣例，以黨務層級來看，論壇上國民黨副主席的層級是對大陸政協主席。若國民黨沒派副主席，陸方就是派國台辦主任出席，劉結一還是中央委員，但龍明彪的黨職很低，連中央委員都不是，此次「副主席對副主任」的安排，大概降3階。

而針對這樣的安排背後所釋放的意涵，知情人士指出，此次算是大陸的表態，海峽論壇行之有年，有關安排屬例行公事，哪層級對哪層級，其實大家都心知肚明、有默契，以夏立言的國民黨副主席的身份，過去又當過陸委會主委，理論應當是要對劉結一以上的層級。

知情人士稱，這次的安排是大陸釋出的一個很大的訊息，顯示海峽論壇的重要性變低，層級降3階是蠻嚴重的問題，也釋放出兩個訊息，一是提醒國民黨在有關議題上，不要再「拿香跟民進黨拜」，否則陸方接待層級就是這個層級；另一個就是國民黨中央對於大陸溝通關係也有結構性的問題。