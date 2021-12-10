尼加拉瓜政府9日宣布與中華民國斷絕外交關係，有民眾在網路中倡議位於新北市蘆洲區集賢路的「尼加拉瓜公園」應該要改名，捍衛我國的尊嚴。對此，蘆洲區長莊茂坤指出，改名仍需評估，考量地方意見等，不會貿然改名，但會尊重各界的建議。

尼加拉瓜政府宣布斷交後，有民眾在網路中倡議「尼加拉瓜公園」應該要改名，外傳也有民眾打電話至蘆洲區公所抱怨，對此，莊茂坤指出，公所並未接獲民眾抗議電話，改名之事並非可以立即完成，仍需評估研議，參考地方民眾心聲及需求。

莊茂坤表示，民眾若有相關意見，就會評估考量，但他也呼籲民眾不應該要賭氣。

據悉，尼加拉瓜公園位於新北市蘆洲區集賢路269巷旁，面積3071平方公尺，公園內設有鳥巢型鞦韆、共融式旋轉盤、攀爬設施等遊具，另外還有雙人浪板、肩關節康復器、三人轉腰器、雙人漫步機、上肢牽引器、腰背按摩器等體健設施。

公園舊稱為「集賢公園」，1991年間，尼加拉瓜共和國駐華大使館曾經設址在公園前方，大使館遷移後蘆洲各界為了紀念這一段典故，於1997年，將公園更名為「尼加拉瓜公園」。