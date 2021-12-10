司法院大法官10日宣告強制工作違憲、即日失效，法務部表示，將著手研議修正刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例，並指示各地檢署、矯正署立即停止強制工作，對強制工作處分人立即釋放或折抵刑期。

法務部表示，對於司法院大法官釋憲結果，法務部基於權力分立原則，表示尊重，並依照釋憲意旨，即刻啟動相關因應作為。

其中，在法制面部分，就「強制工作」違憲部分，著手研議相關之刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例等修法作業，以符合釋憲意旨。

另在執行面部分，法務部立刻責令台灣高等檢察署轉知各地檢察署及矯正署，就已執行強制工作之受處分人停止執行，若有其他刑期待執行者，轉接執行其他刑期，在轉移到監所前，折抵其刑期日數。若無其他刑期待執行者，立即釋放，以保障受處分人之權益。

法務部強調，不法之徒勿心存僥倖，目前執行強制工作者大多數均仍有刑期轉接執行，不會造成社會治安疑慮，請社會大眾放心。