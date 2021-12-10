台指期下跌92點至17818點。價差方面，台指期逆價差擴至8.26點，電子期逆價差擴至0.54點，金融期逆價差縮至1.98點。

現貨部分，三大法人賣超45.12億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加925口至11679口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1816口至26416口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加138口至11617口。

台股在主要權值股領跌下開低震盪，盤中航運股賣壓擴大，大盤一度跌破五日線，終場跌幅收斂，收17826.26點。

永豐期貨指出，受到費半影響，電子權值股普遍疲軟，盤面上僅大立光上漲1.23％，晶圓雙雄台積電、聯電尾盤跌幅收斂，分別下跌0.49％、0.78％。

本土連續35天零確診破功，防疫概念股吸引買盤進駐，毛寶、藥華藥皆以漲停作收。航運股賣壓出籠，貨櫃三雄唯獨萬海翻紅上漲1.2％。

整體來看，台股連兩日帶下影線作收，顯示仍有逢低承接買盤，而台股目前臨近萬八關卡，呈現上攻不易下跌難的盤整格局可能性較大。