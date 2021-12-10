離岸風電台中港＃37碼頭完工 台中港務分公司與沃旭能源合作打造

港務公司台中分公司與沃旭能源合作興建位於台中港中心點的#37重件碼頭60公尺，9月30日完工。未來沃旭將併同已向港務公司承租之#36碼頭共計400公尺碼頭岸線，作為其大彰化東南、西南及西北風場之預組裝碼頭基地，同時可靠泊2~3艘之風電工作船，增加其工作效率。

台中港務分公司配合離岸風電發展政策作為離岸風機施工組裝碼頭母港，自2015年即著手進行風電重件碼頭之評估與規劃，陸續改建既有碼頭，並新建重件碼頭，目前已提供台中港#2、#5A、#5B、#36、#106、#107等6座重件碼頭供離岸風電開發業者使用，現與沃旭能源公司完成台中港#37碼頭60公尺合作興建案，亦有利於未來離岸風電發展之整體使用量能。

面對經濟部公布離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，目前依據經濟部能源局提供資料，單一風場開發規模約500MW，台中港務分公司已依此盤點3個預組裝基地（#5A、#5B、#36、#37、#107），並搭配碼頭鄰近土地共52公頃供風電業者使用，未來也將保留彈性擴充的因應機制。