史上最強11月。國泰金控10日公告，11月單月稅後獲利73.8億元，連續第三個月拿下金控單月獲利王，累計前11月稅後獲利1353.2億元，同比成長87％，續創金控成立20年來的新高；每股稅後獲利（EPS）為9.95元，繼續拉高2022年的現金股利預期。

國泰金單月獲利73.8億元，主要是子公司國泰人壽在資本市場衝高之際，趁勢實現股債資本利得，創造出史上最強的11月獲利，國壽11月稅後獲利52.2億元，累計前11月稅後已賺1084.6億元，亦是國壽成立近60年的新高數字。

國泰世華銀行11月稅後獲利19億元，亦是同期獲利新高，前11月稅後獲利228億元，也是國泰世華銀成立以來的同期新高。

總結來看，因為2021年好年冬，國泰金、國壽、國泰世華銀、國泰證券及國泰投信前11月獲利都創同期新高。

國泰金不僅今年獲利衝高，在資本市場持續多頭下，身價亦持續上漲，11月合併淨值8950億元，每股淨值60.1元。

國壽資本適足率維持370℅以上、淨值比10％以上的高財務結構水準。