四大公投案將於18日舉行投票，不少政治人物都極力宣講中。身兼民進黨主席的總統蔡英文一聲令下，綠營執政縣市首長9日紛紛上街頭宣講，團結猛催公投4個不同意。不過，在綠營高雄場宣講中，卻有網友赫然發現民進黨找來爆乳辣妹上台跳舞，且還對台下群眾扭動翹臀，讓不少人直呼，「很適合貴黨的形象」、「范雲又下線了」。

有網友今在PTT八卦版PO文表示，「剛剛在臉書看到塔綠班高雄的公投說明會 ，484很優質」。從2張照片中可見，主辦單位邀請3位短褲辣妹在台上跳舞，背後字幕打上「四個不同意，台灣更有力」，讓不少人看傻眼。

不是啊，我今晚要去江啟臣辦的公投說明會，現在你給我看這個！ 沒有米粉我可以忍，沒有肉圓我也可以忍，但你沒有辣妹，鄉親們可以忍嗎？ 截圖自YT頻道：INFINI HD 4K ( dan201 ) 11月26日，民進黨高雄公投宣講會。 由不演了新聞台發佈於 2021年12月9日 星期四

有網友留言表示，「這到底跟守護台灣有何屁關係？」、「女權鬥士范雲在哪？」、「牛肉場概念」、「婦女部呢？」、「塔綠班就愛這味」、「這要是別黨辦的，早就被側翼和婦女部拿來攻擊」、「這三小」、「范婦又失蹤了」、「婦女部咧 物化女性耶」、「穿得好少」。

總統蔡英文9日才在臉書貼文提到，這次公投，不是哪個政黨、哪位政治人物的輸贏問題，而是台灣能不能繼續走在正確道路上、能不能受到國際社會信賴的問題，四大公投和你的生活、你的未來、你的荷包，都有密切的關聯，要邀請所有的國人，只要你關心台灣的未來，只要你支持台灣繼續進步，「那你就是台灣隊 的一份子，我們就是台灣隊友」。