催打疫苗，新北市前進大型活動、百貨商場設置「機動疫苗接種站」，隨到隨打的便利性，為鼓勵更多民眾接種疫苗，提升保護力，新北市衛生局今宣布，11日到17日推出「百元禮券加碼送」活動，民眾到全市合約醫療院所與機動疫苗接種站接種「莫德納」疫苗，完成接種即可獲贈100元超商禮券，65歲以上長者再加碼贈送垃圾袋或米，讓民眾安心又暖心。

衛生局表示，同時為增加施打便利性，板橋車站機動疫苗接種站服務時間再延長兩天，12月11日、12日兩天再加開上午9時到下午1時提供接種服務，全聯土城裕民店也在12月10日、17日下午2時到5時，加入設置機動疫苗接種站。

衛生局表示，11日到17日，民眾凡是到全市29區衛生所、40家合約醫院、427家診所及9處機動疫苗接種站接種「莫德納」疫苗，不論第一劑、第二劑或第三劑，完成接種就能獲贈100元超商禮券，65歲以上長者除了百元禮券再加碼贈送垃圾袋或白米。