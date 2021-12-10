客思達-KY(2936)前11月合併營收為81.19億元，年減14.26%，客思達-KY財務長潘敏行表示，公司持續擴大新零售營運模式，發展重心將放在中小型家具零售商，希望加入線上線下合作零售商數量能翻1倍以上。

客思達-KY今天參加證交所法說會，客思達-KY為家具廠，營運模式為自大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，由於客思達-KY集團擁有大量採購優勢，在亞洲地區如中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等地家具製造集散地設有營運據點，負責開發當地供應商以及進行交期聯繫與驗收等業務，且集團分散商品採購來源，大幅降低疫情單一地區供貨不穩定之風險。

全球新冠肺炎疫情難止，致使供應鏈不穩定，加上美國塞港問題嚴重，為因應供應鏈不穩定，客思達-KY集團制定採購策略並持續執行以維持安全庫存確保供貨彈性，今年第3季底存貨淨額達26.34億元，較2020年底上升65.66%，存貨佔總資產比率為50%，高庫存也成為今天法說會投資人關注的焦點。

潘敏行表示，在供應鏈不穩定下，存貨是公司營運調節器，是集團做的策略選擇，目前公司庫存水位是健康的，我們預估第3季存貨是高峰，接下來會下滑，不過，由於生產時間4到6個月，加上運輸時間，公司要注意的是，明年第1季快結束時，庫存是否充足，還是要有適當庫存準備。

客思達-KY前11月合併營收為81.19億元，年減14.26%；展望明年，潘敏行表示，公司將發展重心放在中小型家具零售商，協助他們加入集團線上線下平台，目前有550家店面及400多家具零售商在公司線上線下系統，公司目標是數量能翻1倍以上；此外，目前結盟零售商佔比約26%，希望能提升80%成長，希望加盟零售商成長能超過1倍。

在充滿挑戰的全球貿易環境下，客思達-KY持續進行管理層面之優化，以自行開發之銷售數位平台(CC3)及採購管理系統(RP2)為主要工具，使銷售及採購管理層面之資訊更為透明，提高決策及營運效率，同時降低運營成本。此外，客思達-KY集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家客思達集團之特約經銷商(Coaster Dealer)合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸客思達-KY集團之銷售網絡，建立長期永續經營及獲利營運模式。