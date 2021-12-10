立法院今通過紓困5.0預算案及110年度國營事業預算案，民進黨發言人謝佩芬表示，樂見立法院完成這兩項預算案的三讀審議，期待這兩項攸關民生經濟預算案的通過，可以為台灣人民經濟生活注入更多的活水。

謝佩芬說，此次通過的紓困追加預算包括五倍券及相關配套、支持措施及防治等經費，尤其是，行政院為了緊急因應今年疫情三級警戒所造成的國內經濟衝擊，提出協助民眾維持生計、減少負擔，與發放五倍券振興內需的紓困4.0及5.0相關方案。

她說，立法院繼6月通過紓困4.0預算後，今天也通過紓困5.0追加預算，可望讓受到衝擊的勞工、中小企業及內需產業得到有效、實質的幫助，也確保台灣經濟能在嚴峻的疫情中保有突出的表現。

謝佩芬指出，今年5月因COVID-19變種病毒大流行，包括台灣在內，澳洲、越南、紐西蘭等國，原本防疫有成的國家一一淪陷。為因應疫情升高到三級警戒對民生經濟的嚴峻衝擊，行政院依特別條例的授權，緊急提出紓困4.0及5.0方案，除了擴大紓困、補貼外，也在疫情穩定後發放五倍券以振興內需，應該給予肯定。

謝佩芬表示，除了紓困5.0追加預算案完成三讀，另外，延宕一年多的110年度國應事業預算案，終於也在今天通過，讓中央政府所屬營利事業單位今年度的預算及計畫能夠順利執行，像是今年夏季電價的補貼，能有效降低疫情對民生經濟的影響。

謝佩芬說，今年台灣的經濟成長率可望達到6.09％，是11年來的新高，除了美中貿易戰、國際供應鏈重組及台商回流的因素外，更是全體國人努力防疫的成果。但要讓台灣能順利度過疫情的挑戰，讓人民可以在疫情的衝擊中安心生活，台灣的經濟持續正向成長，都與政府的預算案環環相扣。

對此，民進黨呼籲，請國民黨的立法委員們，趕快回到委員會審查明年度的中央政府總預算案，畢竟政府的預算不僅影響國家重大建設、經濟發展，也會延誤國人的民生、福利等權益措施，希望國民黨能站在人民的角度思考，不要再為反對而反對，趕快審查明年度的政府預算案。